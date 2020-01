Kristoffer Askildsen, nuovo acquisto in casa Sampdoria, è pronto a iniziare la sua avventura in blucerchiato, come racconta ai microfoni di vg.no: "Il piano è allenarmi con la prima squadra e rafforzarmi per diventare un giocatore migliore. Avrò l'opportunità quando decideremo che sarò pronto. Non me ne sto preoccupando. Sono molto contento del progetto e di come vengo considerato come giocatore. È un bel passo per me e sono molto lieto che abbiano trovato questa opportunità. Thorsby? Abbiamo avuto più o meno lo stesso percorso, da Heming a Stabæk e fuori in Europa. Morten sa com'è qui. Bello avere qualcuno su cui posso contare".