© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria firma il pari contro l'Atalanta. Ci pensa il solito Fabio Quagliarella, che trasforma alla perfezione un calcio di rigore al 68' per l'1-1 diventando il capocannoniere in solitaria della Serie A con 20 reti. La massima punizione era stata assegnata dal signor Fabbri per un'evidente trattenuta in area di Gomez ai danni di Ramirez. Nell'occasione, espulso per proteste il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.