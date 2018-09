Sampdoria, Audero: "Ho imparato da Buffon, ma ognuno ha il suo stile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX: "Il salto di categoria è stato notevole. La differenza tra A e B è tanta, purtroppo. L'ho affrontato con la voglia di metterci la concentrazione massima. Poi anche di fronte a certi numeri bisogna fare la tara. Alla fin euno para, però una buona percentuale di quegli interventi è merito della squadra. Se non si subisce gol è perché si è messi bene in campo. Ognuno ci mette il suo. Il mio mestiere è parare. Certo l'inizio di campionato è stato ottimo. Per me e anche per la Sampdoria. Ci spiace per i 2 punti lasciati a Cagliari per quello con l'Inter. Ora la classifica magari si legge poco, ma sarebbero stati un giosto premio alle nostre prestazioni. Dopo le partite non riesco a dormire. Arrivo a casa e mi rivedo le partite. E' vero, sono molto autocritico. Come tutti i portieri ho un mio stile. Avendo avuto la fortuna di allenarmi per tanto tempo con Buffon, è normale che abbia cercato di assorbirlo, di fotocopiarlo. Per i modelli non esistono. Alla fine il modo di stare in porta è solo tuo".