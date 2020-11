Sampdoria, Audero: "L'imperativo era non perdere. Milan? Sarà una gara complicata"

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio contro il Torino: "E' stato un pareggio che alla fine ci rimane stretto per come era andata la partita. E' stata una partita combattuta. Nel primo tempo abbiamo regalato un gol evitabile. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di saper fare molto meglio. Sono contento che i miei interventi abbiano inciso nel risultato, è gratificante. Sono contento e bisogna continuare così. Non è stato un periodo facilissimo, dove abbiamo regalato tanti gol. Oggi l'imperativo era non perdere, ci siamo messi lì e abbiamo reagito molto bene. La partita contro il Milan è una gara complicata. Loro stanno bene ma noi dovremo dare il meglio possibile e fare la nostra partita".