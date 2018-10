Sampdoria, Audero: "Partita a scacchi con il Sassuolo, gara tattica"

Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Emil Audero, portiere della Sampdoria, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati, dopo il pareggio ottenuto con il Sassuolo: "Il Sassuolo è una squadra in forma e organizzata. La gara è stata molto tattica, quasi una partita a scacchi, preparata bene da entrambe le parti, con pochissime occasioni nitide: è mancato il dettaglio che potesse far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Quando il gol non arriva è fondamentale non prenderlo e saper gestire certi momenti del match. Sul piano personale sono molto contento: non subire è uno stimolo ma non deve rappresentare una fissazione. Lavoro per fare il bene della squadra: alla fine il risultato comune conta più delle prestazioni del singolo.