Sampdoria, Audero: "Squadra solida e compatta, in Coppa Italia per la continuità"

vedi letture

Intervistato dal sito ufficiale della Sampdoria, Emil Audero, portiere dei blucerchiati, commenta così la vittoria ottenuta sul campo dell'Atalanta: "Siamo molto contenti perché abbiamo dato tutto , facendo una gara solida e meritando i tre punti. Siamo stati bravi a non mollare soprattutto nel secondo tempo dove loro hanno spinto e hanno cercato di rimetterla in piedi. Stiamo migliorando di partita e si vede. Abbiamo giocato contro avversari di livello, sfide toste in cui abbiamo messo in mostra un grande senso di compattezza. È un concetto di gioco iniziato l’anno scorso, lo stiamo proseguendo e i risultati si stanno vedendo. Ci stiamo conoscendo al meglio e i nuovi innesti ci stanno dando una grossa mano. In Coppa Italia dobbiamo dare continuità a tutto questo. Il derby? È una partita a sé, lì va dato qualcosa in più".