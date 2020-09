Sampdoria, Audero-Yoshida-Ekdal-Quagliarella: l'ossatura da cui Ranieri vuole ripartire

La Sampdoria è tornata al lavoro. La scorsa settimana la squadra allenata da Claudio Ranieri ha ripreso gli allenamenti al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco per preparare la prossima stagione. Archiviato un campionato fatto di alti, pochi, e bassi, purtroppo tanti, i blucerchiati si avventurano in un nuovo campionato con ancora diverse incognite legate alle trattative di calciomercato. L’obiettivo è chiaro: non soffrire più come l’anno scorso. Per farlo il club ligure si affida ad una colonna vertebrale di assoluta esperienza su cui poi aggiungere i “regali” chiesti dal mister romano alla società.

Da Audero a Yoshida - E’ sempre molto importante avere un’ossatura importante da cui ripartire. Dalla porta all’attacco mister Ranieri può contare su elementi che devono dare il giusto affidamento e l’equilibrio a chi sta in campo. Si parte da Emil Audero. Sarà ancora una lui l’estremo difensore blucerchiato. Reduce da una stagione con luci e ombre, il portiere ex Juve sarà chiamato al riscatto. Davanti a lui ci sarà Maya Yoshida. Il centrale giapponese, dopo un periodo di ambientamento, è salito in cattedra e la sua personalità servirà per dare equilibrio ai compagni di reparto.

Ekdal e Quagliarella garanzie - Passando al centrocampo c’è Albin Ekdal. Metronomo della manovra doriana, lo svedese è sempre stato al centro dell’azione sia con Marco Giampaolo che con Claudio Ranieri, i quali non hanno mai rinunciato a lui. Elemento di spicco in mezzo ha spesso ereditato la fascia di capitano da Fabio Quagliarella. Proprio l’attaccante di Castellammare di Stabia sarà ancora una volta il trascinatore del reparto offensivo. 12 reti nella passata stagione, 11 in campionato e una in coppa Italia, sarà chiamato all’ennesima conferma per trascinare la Sampdoria in una stagione che non deve più essere come quella passata.