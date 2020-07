Sampdoria, Augello: "A Quagliarella basta una giocata per risolvere le partite"

Tommaso Augello, esterno della Sampdoria, ha parlato così del ritorno di Quagliarella per la sfida contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport: “Per noi è molto importante, lo conosciamo bene e può far gol da un momento all’altro. Magari non è in forma, ma a lui basta un gesto tecnico per risolvere le partite. Ci aiuterà anche oggi, di questo ne siamo certi”.