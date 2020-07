Sampdoria, Augello: "E' una sconfitta che non va giù. Siamo arrabbiati con noi stessi"

Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, ha parlato al termine della sconfitta nel derby contro il Genoa: "Eravamo contenti fino a prima della partita per la salvezza ma tenevamo molto al derby ma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa neanche un pareggio. Siamo arrabbiati con noi stessi perché potevamo fare di più. La partita sembrava indirizzata verso il pari, è un peccato ed è una sconfitta che non va giù. Io ho acquisito fiducia, ho sempre pensato che un giocatore per mostrare qualità deve giocare 3-4 partite di fila perché giocare una volta ogni tanto non è facile. Ho avuto la fortuna e la bravura di giocare queste gare importanti e sono contento di come ho affrontato questa parte di stagione anche se posso fare ancora meglio".