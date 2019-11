© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l’esordio in Serie A: “È stato un bel debutto, molto importante perché è coinciso con una vittoria. Erano fondamentali i tre punti oggi. Depressi non siamo mai stati, Ranieri ci ha dato tranquillità dal momento del suo arrivo e abbiamo sempre lavorato col sorriso. Sta dando spazio a tutti, bisogna solo farsi trovare pronti. Il mio idolo? Mi piace molto Kolarov. Oggi in campo sono andato con grande serenità, il mister mi ha detto di fare l’esterno alto e mi sono adattato”.