La Sampdoria alza la posta per Emiliano Rigoni. Secondo quanto riferito da Sky, ferma restando la proposta di un prestito oneroso a 1 milione di euro, i blucerchiati avrebbero aumentato l'offerta allo Zenit per quanto riguarda il riscatto: 11 milioni, obbligatorio a 10 presenze. Il club russo deciderà nelle prossime ore la risposta da dare sul futuro dell'esterno offensivo argentino, già in Serie A con la maglia dell'Atalanta nella scorsa stagione.