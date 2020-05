Sampdoria, avanti con Osti e Pecini. Ferrero lavora al rinnovo dei contratti dei dirigenti

In casa Sampdoria, oltre all'attualità e alla ripresa del campionato, si ragiona anche sul futuro e il presidente Massimo Ferrero sta lavorando al rinnovo del direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Entrambi - sottolinea il Corriere dello Sport - hanno il contratto in scadenza a giugno, l’obiettivo è quello di proseguire il cammino insieme a loro con una nuova intesa fino al 30 giugno 2021. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento per Pasquale Foggia, ex calciatore blucerchiato e attualmente ds del Benevento. Ma anche della possibilità di inserire Antonio Cassano nei quadri dirigenziali col ruolo di direttore sportivo. Ipotesi magari a lunga scadenza perché la coppia mercato della Sampdoria non sarà rivoluzionata.