© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono bastate poche settimane ad Andrea Bertolacci per convincere la Samp di poter essere ancora un elemento importante in Serie A dopo le difficoltà avute col Milan. Cinque presenze in campionato ma non solo: per il centrocampista si parla già di futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, le parti avrebbero iniziato a lavorare sul prolungamento dell'attuale accordo in scadenza nel prossimo giugno.