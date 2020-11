Sampdoria, Benetti: "Ranieri ha dato una sterzata alla squadra. La panchina? Meglio fare il vice"

Paolo Benetti, vice di Ranieri che ha preso il posto del tecnico della Sampdoria squalificato per la sfida di stasera contro il Torino, ha parlato al sito ufficiale dopo il 2-2 dell'Olimpico: "Io mi prendo la buona prestazione della fine del primo tempo e di buona parte del secondo. C’è stata la reazione, siamo stati vivi. Il pari è meritato ed è arrivato contro una buona squadra, che oggi ha pochi punti ma è sicuramente una buona squadra. I cambi sono concessi, si possono fare e non è un dramma. Abbiamo dato una sterzata alla squadra: questa era l’intenzione di Ranieri. Ma non è una bocciatura per chi è uscito. Anzi, servirà per il futuro. Vedremo se questa prestazione significherà che ci siamo definitivamente ripresi. Sappiamo però che dobbiamo lavorare e lo faremo. Come ci si sente in panchina? Bene, ma si sta molto più tranquilli a fare il ‘secondo’".