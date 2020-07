Sampdoria, Bereszynski: "Abbiamo fatto bene per 75 minuti, l'Atalanta è una grande squadra"

vedi letture

Ai canali ufficiali della Sampdoria, Bartosz Bereszynski commenta così la sconfitta arrivata ieri in casa dell'Atalanta: "È difficile perdere così, abbiamo fatto una buona partita e preso gol su calcio d'angolo. Dobbiamo pensare alla prossima partita, tra quattro giorni sarà molto importante fare tre punti a Udine. Venivamo da due vittorie, siamo entrati in campo con fiducia ma l'Atalanta è una grande squadra e vuole sempre fare gol. Per 75 minuti abbiamo fatto bene, poi purtroppo abbiamo perso".

Come stai?

"Io sto bene, fisicamente sto bene e non ho problemi muscolari o di altro tipo. Ora ci sono quattro giorni per recuperare e poi sono pronto per Udine".