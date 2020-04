Sampdoria, Bereszynski: "Il club ci ha supportato in tutto, bisogna tornare alla normalità"

Bartosz Bereszynski e il Covid-19. Il terzino della Sampdoria ha parlato ai microfoni di Przegląd Sportowy delle giornate trascorse: "Sicuramente non sono state solo le più lunghe, ma anche le più pesanti. E non per motivi di salute, perché da questo punto di vista solo le prime settimane quelle più complicate. E' stato difficile dal punto di vista mentale. Per sette settimane non abbiamo lasciato l'appartamento per nemmeno un attimo. Non potevamo nemmeno fare le cose più semplici. Il problema era persino portare fuori la spazzatura. Abbiamo un bambino di due anni, quindi a casa produciamo molti rifiuti e li abbiamo raccolti sul balcone. Poi veniva qualcuno del club ci aiutava. La Sampdoria ci ha supportato in tutto. Facevamo la lista della spesa e il giorno dopo un impiegato del club ci portava tutto". E sul ritorno in campo: "Concordo con chi dice che siamo la professione più sicura. Se dovessimo essere testati prima di ogni incontro, mi sembra che il rischio sarebbe minimo. Nessun settore può permettersi tali precauzioni. Credo che ci comporteremo in modo responsabile. Dobbiamo prepararci a vivere in queste nuove realtà. Il calcio sarà sicuramente un po' diverso. Bisogna tornare alla normalità lentamente".