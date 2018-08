Sampdoria, Bereszynski: "Napoli grande squadra, ma vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida al Napoli per la Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport 24 ne ha parlato il terzino blucerchiato Bartosz Bereszynski: "Il Napoli è una grande squadra, poi Zielinski e Milik sono polacchi: per me è una partita importante, ma lo è anche per la Samp e per tutti i nostri tifosi. Conosciamo bene il valore dell'avversario, vogliamo vincere".

A Genova sta facendo bene il tuo connazionale Piatek.

"Lui ha appena iniziato in Italia, ha fatto cinque gol in due partite. È un grande giocatore, un grande attaccante".