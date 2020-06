Sampdoria, blitz genovese di Ferrero: vicino l'accordo per il taglio degli stipendi

L'ultimo blitz genovese di Massimo Ferrero, due settimane fa, aveva prodotto il rinnovo con il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting della prima squadra Riccardo Pecini, mentre ieri, per il patron blucerchiato, ha mosso i primi passi per la definizione della trattativa per il taglio degli stipendi. Che vuole risolvere in prima persona e prima che riparta il campionato: una soluzione sembra molto vicina e al momento balla un mese, con la possibilità che due settimane vengano restituite a fine stagione sotto forma di bonus legato a un risultato. E proprio qui sta la distanza da colmare, rivela Il Secolo XIX: per Ferrero sarebbe un congruo piazzamento in classifica (tra il decimo e il tredicesimo posto), per i calciatori la salvezza.