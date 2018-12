© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ronaldo Vieira in campo dal 1' è la sorpresa di Giampaolo, che conferma la coppia centrale Tonelli-Andersen e schiera Ramirez alle spalle di Caprari e Quagliarella. Sei partite senza successi per i blucerchiati, ma dall'altra parte i risultati non sorridono nemmeno a Pippo Inzaghi, che rischia grosso in caso di sconfitta. L'ex allenatore di Milan e Venezia si affida alla coppia d'attacco formata da Falcinelli e Santander e al consueto 3-5-2.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svanberg, Krejci; Falcinelli, Santander.