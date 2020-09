Sampdoria, Bonazzoli: "Contro la Juventus partiamo alla pari. Quagliarella come un padre"

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho sempre messo il massimo impegno e professionalità ma è vero che a Genova ho trovato il mio ambiente ideale. E' forse il momento più alto della mia carriera e posso dire solo grazie al presidente Ferrero, ai dirigenti, ai compagni e allo staff. Se un anno fa mi avessero prospettato tutto questo, ci avrei messo la firma". Poi parlando di Quagliarella: "Per me è come un padre, quello che sto facendo è anche merito dei suoi consigli". Infine sulla prima giornata di campionato contro la Juventus: "Pariamo alla pari e dovremo tutti guadagnarci la pagnotta. La Samp giocherà per i tre punti".