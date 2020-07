Sampdoria, Bonazzoli: "Ho fame di gol e vittorie. Io privilegiato a poter giocare"

L’attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli ha parlato così al termine del match vinto in rimonta contro il Parma: “Andiamoci piano, io quando entro cerco sempre di dare il mio contributo. Questa è la prima cosa. Mi sento un privilegiato quando il mister mi fa alzare dalla panchina, perché posso giocare per me e per chi non ne ha l’opportunità. L’ho detto: voglio mangiare l’erba e aiutare la squadra. Godiamoci questa vittoria. Con Quagliarella ci eravamo parlati qualche secondo prima del gol, caso vuole che da una combinazione tra noi poi sia nato il vantaggio. Lo ripeto sempre: Fabio è un campione e ha sempre un consiglio giusto. Se questa è la mia migliore versione? Mi mancano tante cose per crescere, devo migliorare ancora tanto. La stagione è stata positiva per me in questi ultimi tempi, ma posso crescere molto. Piedi per terra, devo farmi trovare pronto per me e per la squadra: ho fame di gol e vittorie, farò il possibile per continuare così”.