Sampdoria, Bonazzoli: "Mi è sempre piaciuta la rovesciata, oggi un gran gol"

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, a Sky Sport ha commentato così l'eurogol contro l'Udinese: “La rovesciata è un gesto che mi è sempre piaciuto: in settimana mi prendono in giro, questa volta ho segnato di domenica (sorride, ndr). È importante soprattutto per il momento, per noi, per la classifica".

Quagliarella?

"Fabio è un campione dentro e fuori dal campo, è un onore per me giocare con lui, non mi resta che ascoltarlo. Averlo con noi è un orgoglio, è un fuoriclasse. Per giocare a due in avanti è importante stare vicini e avere il giusto feeling, noi siamo tutti amici e facciamo l’uno per il tifo dell’altro".

Pesa l'etichetta di "predestinato"?

A volte, quando sei giovane, vieni caricato di pressioni. Se tornassi indietro rifarei tutto, ogni esperienza mi ha fatto crescere. Ciò che sto vivendo è una delle emozioni più grandi della mia carriera".

La corsa salvezza?

"Fin quando non raggiungiamo la salvezza dovremo dare il massimo. Dopodiché potremo considerarci più tranquilli".

È il suo momento?

"Lo spero, sono anni che aspettavo tutto questo. Con il lavoro quotidiano si possono ottenere grandi risultati e io mi affido a questo".