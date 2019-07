Sampdoria, Burdisso conferma l'uscita dell'obiettivo Pavon

Il direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, ha parlato di Cristian Pavon e della possibilità di un suo addio. L'esterno offensivo è finito nel mirino della Sampdoria: "I giocatori compiono il loro percorso, e noi abbiamo bisogno di giocatori con altre caratteristiche per l'allenatore. Per questa ragione abbiamo preso un giocatore come Salvio. Per cui lui (Pavon, ndr) avrà meno spazio e pensa di andar via".