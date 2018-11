Sampdoria, c'è l'ultima offerta per il rinnovo di Praet

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, la Sampdoria lavora per il rinnovo di Dennis Praet. Il contratto del belga scadrà nel 2020, senza rinnovo il prezzo del cartellino si abbasserà nettamente. Negli ultimi giorni la società blucerchiata ha fatto pervenire al giocare l'ultima offerta, ancora distante dalla richiesta. La risposta è attesa la settimana prossima, c'è il rischio di rottura. Se non dovesse arrivare il rinnovo la Samp potrebbe prendere anche in considerazione l'ipotesi di cedere Praet a gennaio.