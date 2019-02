Sampdoria-Cagliari, le formazioni: c'è Defrel. Prima per Doratiotto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 12,30 torna la Seria A, con la Sampdoria che ospiterà il Cagliari nel lunch time della 25esima giornata. Mister Giampaolo conferma quasi tutte le indicazioni della vigilia con l’unica eccezione che riguarda l’esclusione di Bereszynski per Sala. Al centro, c’è Colley e non Tonelli. Centrocampo forzato con Praet, Ekdal e Jankto, mentre Saponara agirà pochi metri dietro Defrel e Quagliarella. Sorprende, invece, mister Maran che sfrutta le assenze nel reparto offensivo (su tutte Joao Pedro) per lanciare dal primo minuto il giovane attaccante classe ’99 Riccardo Doratiotto.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Doratiotto, Pavoletti.