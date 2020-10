Sampdoria, Candreva si ferma e anche il derby è a rischio: convocato solo per fare gruppo

vedi letture

Non solo oggi con l'Atalanta, la Sampdoria potrebbe perdere Antonio Candreva fino alla sosta del campionato, cioè anche per le partite contro Genoa e Cagliari secondo quanto scrive Il Secolo XIX. L'infortunio al bicipite femorale sinistro non è lieve, come ha svelato l'esame di giovedì pomeriggio: l'ex Inter è stato comunque convocato per Bergamo, ma solamente per fare gruppo. Il suo programma prevede cure e massaggi, esattamente come ieri mattina, mentre i suoi compagni sostenevano la rifinitura sul campo superiore del Mugnaini.