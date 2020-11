Sampdoria, Candreva: "Sono arrabbiato, avevamo la vittoria in pugno"

Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, ha parlato al sito ufficiale dopo il pareggio contro il Torino: "Veniamo da tre sconfitte e non era facile su un campo difficile. Rimane il rammarico di non aver conquistato i tre punti. Dobbiamo essere arrabbiati e dispiaciuti perché dovevamo vincere. Abbiamo parlato a fine primo tempo e dovevamo dare di più tutti, l'abbiamo fatto e l'abbiamo ribaltato ma sono partite che dobbiamo portare a casa. Sono contento per il gol ma sono arrabbiato perché non abbiamo vinto, ce l'avevamo in pugno. Dopo l'infortunio non è facile ritrovare la continuità. L'importante è che la Samp faccia bene e ci sia il giusto entusiasmo. Il Milan? Affronteremo una squadra forte e in salute ma noi dovremo fare la nostra partita, soffrendo e ripartendo nei momenti più giusti".