Sampdoria, Candreva: "Venire qui è stata una scelta facile: mi ha convinto tutto"

Antonio Candreva, nuovo esterno della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho addosso l'entusiasmo necessario per dare una mano - dichiara il giocatore, che poi parlando della scelta doriana aggiunge: "E' stata una scelta facile. La Samp si è informata subito sulla mia situazione. Non ho esitato ad accettare. Mi ha convinto tutto, il progetto e la consapevolezza di sapere che posso dare ancora tanto per molti anni". Parlando anche dell'importanza di Ranieri nella sua scelta: "Ci siamo sentiti e sapevo già, tramite alcuni colleghi, che stavo parlando con una grandissima persona. La sua carriera non si discute, è stato facile convincermi". Parlando del futuro: "Se prima o poi arriverà una proposta dall'estero, potrei prenderla in considerazione".