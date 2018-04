Sampdoria, Caprari: "Abbiamo fatto noi la partita, peccato"

© foto di Federico Gaetano

Gianluca Caprari commenta così il pareggio a reti bianche nel derby con il Genoa: "La partita l’abbiamo fatta noi, loro hanno pensato solo a chiudersi. Magari con un po’ di cinismo avremmo potuto sbloccarla ma non ci siamo riusciti. Il mister mi chiedeva di rimanere centrale, perché tendevo ad allargarmi troppo. Ho avuto un po’ di occasioni, quella con il destro a giro è quella che mi rammarica di più. Forse ci è mancata la necessaria cattiveria, ma era la terza partita in una settimana e l’importante è continuare a fare punti. Abbiamo ancora tante partite importanti e dobbiamo raggiungere l’obiettivo che abbiamo in testa. Lo riporta Sampdoria.it.