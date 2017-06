Sampdoria-Caprari, affare ai dettagli. Possibile scambio con Skriniar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria e Gianluca Caprari sono sempre più vicini. Dopo le prime operazioni in uscita il club del presidente Ferrero è ora pronto a piazzare il primo colpo in entrata: la trattativa per l'arrivo dell'attaccante dell'Inter in blucerchiato è in stato avanzato, con gli uomini di mercato della Samp e l'agente del giocatore che stanno discutendo i dettagli del contratto. Argomento già affrontato nell'incontro di venerdì in centro a Milano tra Carlo Osti, Daniele Pradè e Davide Lippi, e sul quale si sta ancora lavorando per trovare l'intesa definitiva così da mettere nero su bianco la volontà di cominciare una nuova avventura insieme. Trattativa ai dettagli, quindi, con Caprari e la Sampdoria sempre più vicini: possibile da domani la chiusura dello scambio con Milan Skriniar, operazione nella quale non è da escludere vangano inseriti altri giocatori. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.