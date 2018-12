© foto di Federico Gaetano

Gianluca Caprari, che con la sua doppietta ha steso l'Empoli, commenta in zona mista il successo dei blucerchiati: "Voglio dedicare i miei gol alla squadra, senza di loro non potrei segnare. - Riporta Sampdoria.it- E poi un grazie speciale va ai tifosi. Oggi era importante vincere, abbiamo fatto una grande partita, tenendo bene la palla. Ma abbiamo ancora grandi margini di miglioramento. Ero arrabbiato perché volevo giocare, ma ovviamente il mister fa le sue scelte. Così sono entrato a gara in corso, ma con tanta voglia di fare bene. Mi è andata bene, anche nei gol: in entrambi ho avuto un po’ di fortuna. Il secondo? Vi dico la verità: era un cross. Ora pensiamo a mercoledì, che con il Chievo sono in palio punti importanti."