Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria e match-winner della sfida odierna contro la SPAL, ha commentato così la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "È uno dei gol più importanti della mia carriera, sono contento. Il gruppo non meritava la classifica che aveva, tre punti importanti. Un gol alla Inzaghi (sorride, ndr). Anche contro il Lecce abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Non ho mai avuto continuità, spero di giocare un po' di più e inizialmente pensavo di farlo. Ranieri? Parla il suo curriculum, siamo tutti concentrati a far bene e lui ci dà grande serenità".