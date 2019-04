© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le voci sulla possibile cessione della Sampdoria continuano a susseguirsi ma Tuttosport oggi in edicola parla di netta distanza tra domanda e offerta. Massimo Ferrero per cedere il club chiede una cifra vicina ai 150 milioni di euro ma la cordata con a capo Gianluca Vialli non si avvicina a questa cifra e per questo l'operazione è molto difficile.