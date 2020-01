© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In campo da titolare nel pareggio ottenuto dalla Sampdoria in casa del Milan, Julian Chabot ha commentato a Samp TV il risultato: "Penso che quello di oggi sia davvero un buon punto frutto di un'ottima performance collettiva. Siamo rimasti compatti e il punto ce lo siamo meritati. Per molti oggi era il giorno di Ibra ma noi abbiamo pensato solo a noi stessi, questa è la cosa che più importa, siamo felici per il punto.

Ho rischiato molto con il mio tackle, poteva anche costarmi un rosso, sono stato fortunato. Contento che sia stato un intervento importante. Nel calcio a volte è così, devi aspettare a lungo, la chance arriva e io sono contento che sia arrivata oggi".

Colley mancherà nel prossimo turno.

"È molto importante per noi, la prossima sarà squalificato, abbiamo un'intera settimana per vedere chi giocherà in base alle decisioni del mister.Il mister sceglierà al meglio".