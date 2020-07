Sampdoria, Chabot esulta: "Risultato importante per la classifica. Imparo dai migliori"

Julian Chabot ha realizzato oggi il primo gol con la maglia della Sampdoria. Queste le sue parole ai microfoni di Samp TV al termine del successo in rimonta contro il Parma: “Era importante la partita di oggi - commenta il difensore tedesco -, serviva per la classifica. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, sapevamo di poterla ribaltare dopo un primo tempo che non era andato come volevamo. Se mi aspettavo di giocare? Bisogna sempre essere pronti per fare i calciatori, non sai quando la tua chance possa arrivare. Qui imparo dai migliori, posso migliorare il mio gioco fino ai massimi livelli stando in questo club”, ha concluso.