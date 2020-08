Sampdoria, chieste informazioni all'Hellas per il centravanti Di Carmine

La Sampdoria guarda in casa Hellas Verona – con cui si sta discutendo del futuro del centrocampista Valerio Verre – per rinforzare l’attacco. L’obiettivo dei blucerchiati è Samuel Di Carmine, classe ‘88, che ha ancora un anno di contratto coi gialloblù. Secondo quanto riferito da L’Arena i liguri avrebbero chiesto informazioni ai veneti per il centravanti che sta trattando però il rinnovo di contratto con il Verona e non è certo di lasciare i gialloblù dopo aver collezionato 22 presenze, e otto gol, in questa stagione.