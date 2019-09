© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttoudinese.it la Sampdoria si sta muovendo per un nuovo centrocampista ed in quest'ottica avrebbe chiesto all'Udinese il prestito di Seko Fofana. Il club friulano però su queste basi non sembra voler discutere, continuando a chiedere una cifra compresa fra i 10 ed i 15 milioni per il suo cartellino.