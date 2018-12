Sampdoria-Chievo, le formazioni ufficiali: out Pellissier, dal 1' Saponara

© foto di Federico Gaetano

Giampaolo con la coppia offensiva Caprari-Quagliarella davanti a Saponara, Di Carlo con Meggiorini e Stepinski al posto di Pellissier (fuori anche Giaccherini). Sono queste le scelte degli allenatori di Sampdoria e Chievo per la gara, valida per il 18° turno di Serie A, in programma oggi alle ore 15 a Marassi:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Caprari, Quagliarella. All.: Giampaolo.

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Leris, Obi, Radovanovic, Jaroszynski; Kiyine; Stepinski, Meggiorini. All.: Di Carlo.