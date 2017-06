Sampdoria, Chiriches e Tonelli idee per il dopo Skriniar. Spunta Conti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nei prossimi giorni la Sampdoria non è chiamata solamente a mettere a disposizione di Marco Giampaolo un sostituto adeguato per Bruno Fernandes destinato allo Sporting Lisbona, ma anche un'alternativa per Milan Skriniar destinato all'Inter. A tal proposito, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, dopo l'idea Ranocchia i nomi in pole per la dirigenza blucerchiata sono due, entrambi del Napoli: Vlad Chiriches e Lorenzo Tonelli. Due giocatori in cerca di rilancio dopo una stagione piuttosto opaca. Dall'Argentina invece viene rilanciato il nome di German Conti del Colon.