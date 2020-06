Sampdoria, cinque giorni e poi il via: dall'Inter 42 giorni in apnea con l'obiettivo salvezza

Un bel respiro e poi via. Come un sub pronto all’immersione, la Sampdoria si appresta ad iniziare la settimana che la porta dritta al ritorno in campionato. Una full immersion di 42 giorni dove verranno condensate tredici partite con un obiettivo ben preciso nella mente di ogni singolo componente della squadra: condurre la barca in porto, quel porto sicuro chiamato salvezza. La partenza metterà di fronte agli uomini di Ranieri un banco di prova importante: l'Inter di Antonio Conte, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Napoli dopo una partita, quella del San Paolo, giocata su ritmi altissimi.

I positivi - Tante le incognite che pervadono i tecnici delle squadre del massimo campionato in questo momento. Come reagirà la squadra dopo tre mesi e mezzo di assenza dal campo e dopo due mesi praticamente passati sul divano? L'incognita è grande ma l’allenatore blucerchiato ha un dubbio ulteriore, ovvero capire come reagiranno alla mole di lavoro e alla partita i giocatori colpiti dal virus. La Samp infatti è stata la squadra più colpita dal Covid-19 e il tecnico romano in una recente intervista ha notato: “Qualcuno ha bisogno di più secondi per recuperare rispetto a prima”. C’è da sottolineare però come tutti i componenti della rosa abbiano superato gli esami che prevede il protocollo e dunque sono abili e arruolati per questo finale di stagione.

Oggi la ripresa - Quest’oggi la squadra tornerà al lavoro al “Mugnaini” per la marcia di avvicinamento alla gara di San Siro. In questi giorni Mister Claudio Ranieri dovrà scegliere la squadra per affrontare l’Inter. Per prima cosa ci sarà il nodo legato al sistema di gioco che può variare dal 4-4-2 al 4-3-1-2 fino al 3-5-2 testato in questi giorni. Davanti ad Audero ci saranno probabilmente, ipotizzando una retroguardia a tre, Tonelli, Yoshida e Colley mentre in mezzo al campo Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto, Ekdal e Bertolacci si giocano tre posti. Sulle corsie Bereszynski o Depaoli giocheranno a destra mentre a sinistra Murru è favorito su Augello. Davanti potremmo vedere un attacco formato da Quagliarella e Gabbiadini ma non è escluso l'impiego di una sola punta con Ramirez più arretrato.