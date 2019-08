© foto di Federico De Luca

Con l'arrivo di Defrel come priorità, la Sampdoria si muove anche per un dodicesimo che possa "coprire" le spalle ad Audero. Un profilo che piace è quello di Andrea Seculin del ChievoVerona e proprio dai veronesi potrebbe arrivare anche Emanuel Vignato, per il quale i veronesi chiedono 5 milioni di euro. Su di lui c'è comunque un fortissimo interesse della Lazio, che spinge anche per il fratello Samuele.