Sampdoria, Colley: "Avanti a piccoli passi, ora testa all'Udinese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Omar Colley, difensore della Sampdoria, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati, commenta così il pareggio ottenuto con l'Atalanta: "Punto molto importante per noi, fino a un mese fa perdevamo sempre.Adesso siamo una squadra forte, stiamo compatti e portiamo a casa punti importanti. Difendiamo meglio, e allora continuiamo così, avanti a piccoli step. Il mister lavora bene ed è importante non subire gol, soprattutto per noi difensori. L’Atalanta? È una grande squadra e ha grandi attaccanti, noi siamo stati bravi. Pensiamo alla prossima, all’Udinese, adesso c’è la sosta delle nazionali poi ci prepareremo per questa importante partita".