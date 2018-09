Sampdoria, Colley si complimenta con i compagni: "Bravi ragazzi"

Sorrentino 7 - Sui gol può pochissimo. Per il resto, se il suo Chievo riesce a portare via un punto dall'Olimpico, gran parte del merito è suo e dei suoi interventi. Tomovic 5,5 - Spinge tanto. Forse troppo, considerando che dal suo lato ci sono Kolarov ed El Shaarawy. Rossettini...

Roma-Chievo, formazioni ufficiali: ok Florenzi. Out Fazio, c'è Jesus

Inter, infiammazione al ginocchio sinistro per Vrsaljko

Roma, Juan Jesus: "Oggi dobbiamo vincere per dare un segnale"

Chievo, Barba: "Grande occasione per uscire dal momento difficile"

Chievo, Romairone: "Per noi questi giocatori sono i migliori al mondo"

Lazio, Milinkovic-Savic e Immobile: 3 milioni di motivi per riscattarsi

Bologna, i felsinei provano a giocare d'anticipo per arrivare a Tonali

Roma, Florenzi al 45': "Buon primo tempo, non molliamo"

Roma-Chievo, 2-2. Stepinski trova un clamoroso pareggio in mischia

Marotta: "FIGC? Mi lusinga che pensino a me, ma io sono alla Juve"

Chievo, D'Anna: "Brava la squadra a non disunirsi dopo il 2-0"

