Sampdoria, con il Lecce serve la vittoria senza appello

"Sampdoria-Lecce: 3 punti". Recita così lo striscione appeso dagli Ultras della Gradinata Sud a Bogliasco dove la Sampdoria ha ripreso ieri la preparazione dopo la sconfitta di Bologna. Senza giri di parole possiamo asserire che la sfida di domani sera contro il Lecce ha assunto i toni di uno scontro salvezza da portare a casa senza appelli. La classifica dei blucerchiati continua ad essere sempre più preoccupante con Quagliarella e soci relegati all'ultimo posto in classifica e distanti quattro punti dal quartultimo posto, rappresentato proprio dai prossimi avversari. La cura Ranieri ha dato parzialmente i frutti sperati contro la Roma quando è arrivato uno 0-0 frutto di ordine e furore agonistico ma il passo indietro contro i rossoblu emiliani ha fatto nuovamente aleggiare spettri inquietanti sulla squadra che, con il suo presidente Ferrero in prima fila, sta ballando sul filo del baratro.

Domani il Lecce - Le chiacchiere stanno a zero. Molto del futuro prossimo dei liguri passa per il match del "Ferraris" dove i ragazzi di Ranieri troveranno il proprio pubblico pronto a spingerli in questa dura, ma per niente impossibile, impresa. Diversi dubbi pervadono il tecnico romano: il primo riguarda l’attacco dove potrebbe anche essere messo in discussione Fabio Quagliarella, di certo protagonista di un avvio non esaltante. Potrebbe essere confermato Gabbiadini mentre scalpita in panchina Federico Bonazzoli. A centrocampo Bertolacci, le cui condizioni vanno valutate, Ekdal e Vieira si giocano una maglia da titolare mentre sugli esterni potrebbero agire Depaoli e Rigoni ma non è escluso un rombo con i tre centrocampisti in campo dal primo minuto e l'argentino ex Atalanta e Zenit San Pietroburgo alle spalle.

Sfruttare il fattore Marassi - Il calendario dà una mano alla Sampdoria che prima della Juventus, in programma prima della pausa natalizia, la metterà di fronte a Lecce, Udinese e Parma a Marassi - oltre all'Atalanta dei miracoli - mentre lontano dal pubblico amico sfiderà la Spal in un altro scontro diretto. Occorrerà fare bottino pieno almeno nelle sfide casalinghe e cercare di mettere fieno in cascina il più possibile sfruttando al meglio il fattore campo prima di presentarsi al derby del 14 dicembre. Ora, però, la Sampdoria deve pensare una gara alla volta con l’obbligo di fare tre punti domani sera. Per evitare che il campionato sia già finito a metà novembre.