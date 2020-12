Sampdoria, con il Sassuolo per chiudere al meglio il 2020 fra scelte obbligate e dubbi

vedi letture

Chiudere il 2020 in maniera positiva. E' questo l'obiettivo della Sampdoria di Claudio Ranieri che questa sera scenderà in campo al "Ferraris" contro il Sassuolo. I blucerchiati arrivano da due vittorie consecutive contro Verona e Crotone e vogliono proseguire sulla strada tracciata senza però dimenticare il vero obiettivo stagionale che è e deve restare il raggiungimento dei 40 punti. Una partita che metterà di fronte due allenatori agli antipodi per modo di intendere il calcio. Il mister romano predilige le verticalizzazioni e una fase difensiva accurata mentre De Zerbi punta al possesso palla lasciando in certi frangenti la retroguardia più sguarnita, ed è lì che la Samp deve saper colpire per provare a fare risultato. La partita però non sarà facile visto l'alto tasso tecnico degli emiliani, sempre più certezza del panorama calcistico italiano.

Doppio play - L'assenza in difesa di un terzino destro di ruolo, Bereszynski è infortunato così come il suo rimpiazzo ovvero l'adattato Alex Ferrari, porterà probabilmente allo spostamento di Thorsby sull'esterno, ruolo già ricoperto sia la scorsa stagione che sabato scorso. Al suo posto a centrocampo ci sarà ancora una volta Adrien Silva in coppia con Albin Ekdal. Il portoghese, ancora non al top della condizione fisica, sta migliorando partita dopo partita con la qualità assolutamente indiscussa sempre al servizio dei compagni di squadra.

I dubbi di Ranieri - Qualche dubbio in più per quanto riguarda sia l'attacco che le corsie esterne. Nel reparto offensivo potrebbe rientrare dal primo minuto Fabio Quagliarella, anche se non è da escludere una conferma di La Gumina. Nel post partita contro il Crotone Ranieri ha così commentato: "Prima della partita ho parlato con lui, gli ho detto che avremmo stancato gli avversari, poi sarebbe entrato lui e avrebbe fatto quello che sa fare meglio". Per quanto riguarda le corsie, Damsgaard e Jankto sarebbero in vantaggio ma il rientro di Candreva aprirebbe un ballottaggio sia con il danese che con il ceco, visto che entrambi possono giocare sia a destra sia a sinistra.