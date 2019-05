Sampdoria, con la Juve l'ultima di Giampaolo? Il tecnico non ha deciso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo contro la Juventus potrebbe disputare la sua ultima partita sulla panchina della Sampdoria. Il futuro del tecnico resta incerto, con l'allenatore che non ha ancora sciolto le riserve dopo le dichiarazioni che hanno scosso l'ambiente doriano, a cominciare dal presidente Ferrero.

I motivi del possibile divorzio - L'allenatore abruzzese si trova benissimo a Genova ma è stufo di valorizzare giocatori per gli altri club e di dover annullare le proprie ambizioni europee praticamente fin dall'inizio del campionato. In campo ci sono sempre giocatori che potrebbero lasciare il club per motivi di cassa. Altra cosa che infastidisce il tecnico.