Sampdoria, con le squalifiche di Tonelli e Augello come può cambiare la difesa contro il Bologna

La pausa porta novità. La sconfitta contro il Cagliari ormai è distante una settimana e la Sampdoria è costretta a guardare avanti. La settimana di stop porta le prime riflessioni per Claudio Ranieri dopo un cammino più che soddisfacente grazie al filotto di vittorie contro Fiorentina, Lazio e Atalanta e dopo un derby pareggiato che forse ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Peccato solo per la battuta d'arresto in terra sarda, figlia di episodi che non hanno girato e di alcune ingenuità che ne hanno condizionato l’andamento. Il tecnico romano però sarà costretto contro il Bologna a cambiare il pacchetto arretrato che non potrà contare sugli squalificati Lorenzo Tonelli, somma di ammonizioni, e Tommaso Augello, espulso per fallo da ultimo uomo su Nandez.

Il ritorno di Colley - Per quanto riguarda il centro della difesa dovremmo rivedere dal primo minuto Omar Colley. Il difensore gambiano, al centro di indiscrezioni nel corso dell'ultima finestra di mercato, alla fine è rimasto all’ombra della Lanterna ed è pronto a giocarsi le sue carte, come sempre ha fatto, con la maglia blucerchiata. L’occasione potrebbe presentarsi domenica prossima contro il Bologna per un ritorno in campionato che manca da ormai due mesi. L’ultima volta infatti risale al 26 settembre nel match perso contro il Benevento, poi la mancata convocazione a Firenze ed infine quattro panchine di fila e la gara giocata da titolare in Coppa Italia contro la Salernitana.

Le ipotesi sulle corsie - La seconda assenza, come detto, è quella che riguarda Tommaso Augello. L'esterno ex Spezia non sarà a disposizione e Claudio Ranieri potrebbe optare per schierare Vasco Regini sulla corsia di sinistra. Il difensore romagnolo potrebbe ritrovare una maglia da titolare dal primo minuto anche se però non dovrebbe essere l’unica opzione. Il tecnico romano potrebbe spostare Bereszynski a sinistra, ruolo per altro ricoperto sia in Nazionale che proprio a Cagliari, con la possibilità di far giocare a destra Alex Ferrari, candidato anche per una maglia da titolare al centro della difesa al posto di Tonelli. Diverse possibilità al vaglio per Claudio Ranieri. La Sampdoria è pronta a cambiare.