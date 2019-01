Sampdoria, congelata la partenza di Kownacki ma davanti uno partirà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Sampdoria, riferisce oggi PrimoCanale, la partenza del giovane Dawid Kownacki è stata congelata. Il club non ha fretta di lasciar andare il polacco ed è in attesa di capire se uno tra Defrel e Caprari chiederà il trasferimento dopo l’ingaggio di Manolo Gabbiadini, il quale potrebbe rapidamente scalare le gerarchie.