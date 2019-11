© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri ci sono stati alcuni contatti telefonici tra la Sampdoria e l'agente di Alessandro Florenzi con i liguri che vorrebbero il giocatore in prestito in vista del mercato di gennaio. La risposta non è stata positiva e secondo La Gazzetta dello Sport è difficile, se non impossibile, che il calciatore accetti il corteggiamento doriano.