Sampdoria, contatti in corso con il Brescia per avere Torregrossa

Stando a quanto rivela Sky, la Sampdoria è pronta a sferrare il colpo per portare Ernesto Torregrossa in blucerchiato: sono già iniziati i contatti con il Brescia, che, precipitato in B, non potrà trattenere i big e dopo Tonali potrebbe perdere anche il bomber stagionale. Stando alla tv satelliare il bomber di San Cataldo potrebbe essere il prossimo partner di Quagliarella a Marassi.